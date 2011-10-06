Путин считает, что жизнь в России можно сделать привлекательной

Жизнь в России можно сделать привлекательной, считает председатель правительства РФ Владимир Путин. Премьер призвал всех настроиться на позитивную работу, отметив, что для этого все есть: хороший уровень образования, люди и ресурсы.



Такое мнение премьер высказал, выступая на форуме "Россия зовет!". Путин отметил, что власти принимают желание людей уехать из России за тревожный сигнал о том, что населению страны что-то не нравится. Премьер обратил внимание на присутствующий в обществе фактор политической нервозности. "Мы не собираемся ничего рушить, кромсать и ломать, мы хотим развивать политическую систему", - цитирует Путина РБК. "Мы должны все посчитать, внимательно посмотреть и уверенно двигать", - сообщил глава правительства, подчеркнув, что это непростая задача, но она "по силам".