Премьер Владимир Путин неожиданно подверг критике главу ВТБ Андрея Костина

Премьер-министр РФ Владимир Путин неожиданно подверг критике председателя правления ВТБ Андрея Костина за многомиллиардную сделку по приобретению Банка Москвы.

Сегодня на форуме «Россия зовет» тему Банка Москвы поднял, задав вопрос, участник, представившийся как «самый молодой участник форума». Он поинтересовался, что правительство будет делать для защиты прав миноритарных акционеров, приведя в качестве примера недружелюбного отношения к ним ситуацию с Банком Москвы, где ВТБ, консолидировав крупный пакет акций, не выставил оферту миноритариям.



Вопрос прокомментировал глава ВТБ, назвав его в шутку «незрелым». За молодого участника рынка вступился глава правительства Владимир Путин. «Помню хорошо ситуацию. Залезли туда, теперь не знаете, как отмыться. А потом пришли в правительство – спасите-помогите», – обратился премьер к банкиру. «Спасибо родному правительству, мы работаем, не просыхая», – ответил Андрей Костин. Путин возмутился: «Не просыхая? Мой день рождения еще не начался, а они уже не просыхают», передает Интерфакс. Отметим, день рождения премьера - 7 октября.

Напомним, многомиллиардную сделку по приобретению Банка Москвы ранее критиковали в СМИ за то, что она потребовала привлечения средств из федерального бюджета. Находящийся в международной розыске экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин в августе в интервью The Wall Street Journal обвинил российское правительство в безумной трате денег при спасении Банка Москвы.





