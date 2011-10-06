Путин заявил о необходимости перемен в России в экономике и в политике

Премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!", заявил о необходимости проведения перемен в экономике и политике России. Перемены, безусловно, нужны, и они будут происходить, но это будет эволюционный путь", - отметил Путин.

Глава правительства подчеркнул, что "не нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия". "Мы будем действовать очень аккуратно, укрепляя фундаментальные основы нашей политической системы и развивая ее", - заверил Путин.

По его словам, "чтобы вкладывать деньги в нашу страну было и престижно, и выгодно, необходимо минимизировать риски как экономические, так и административные". "И не меньше макроэкономической стабильности важна предсказуемость политического курса, политическая стабильность", - сказал Путин. Он также подчеркнул, что государство не должно подменять бизнес в экономике. "Миссия государства - подставить плечо предпринимателю там, где это необходимо, и убрать те барьеры, которые ему мешают", - сказал председатель правительства.

Владимир Путин пообещал, что государство в ближайшие три года направит дополнительно 580 млрд. рублей на обновление здравоохранения и образования. "Мы будем и дальше прилагать все усилия для развития человеческого капитала страны. Это самые масштабные инвестиции в эти сферы за всю историю современной России", - отметил премьер-министр. Путин также отметил, что России удалось переломить крайне опасные демографические тенденции. "За пять лет мы более чем на три года увеличили продолжительность жизни, почти треть российских регионов фиксируют прирост населения", - сказал Путин.

Глава правительства также сказал, что власти готовы помочь компаниям, но лишь тем, чьи риски не излишни.







