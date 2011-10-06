США грозит лишить содержания ЮНЕСКО за приём Палестины

Госсекретарь CСША Хирали Клинтон пригрозила приостановить финансирование ЮНЕСКО в случае принятия в ее ряды Палестины. Размеры взносов США составляют 22% бюджета этой организации.

Накануне исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение о проведении в конце этого месяца голосования по вопросу о признании независимости Палестины. За высказались 40 из 58 представителей стран-членов организации.

Клинтон указала на то, американское законодательство запрещает финансировать международные организации, принимающие в свои ряды членов, государственность которых не признана. Она напомнила, что вопрос о палестинской государственности находится в компетенции Совбеза ООН, и призвала исполнительный совет ЮНЕСКО "одуматься".