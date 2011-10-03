Михаил Касьянов призвал не посылать наблюдателей на выборы в Госдуму России

Оппозиционный политик, один из лидеров незарегистрирвоанной Партии народной свободы Михаил Касьянов в Страсбурге предложил европейским парламентариям не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму России - в случае, если Москва откажет принять долгосрочную миссию наблюдателей ОБСЕ, передает Радио Свободы.

В Страсбурге в понедельник открылась сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.



Глава российской делегации в ПАСЕ Константин Косачев ранее сообщил, что решен вопрос о числе наблюдателей от ПАСЕ - наблюдать за выборами в России будут 40 человек. Вопрос о численности и сроках работы миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ до сих пор не урегулирован. Ожидается, что на этой неделе Центризбирком РФ направит в ОБСЕ официальное приглашение.