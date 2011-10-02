Правительство Нигера разрешило ПНС Ливии допросить сына Каддафи

Правительство Нигера разрешило представителям Переходного национального совета Ливии допросить сына полковника Муаммара Каддафи Саади Каддафи. Глава местного министерства юстиции Мару Амаду заявил, что представители ПНС Ливии могут свободно приехать в Ниамей. Он отметил, что это отвечает действующим соглашениям: Нигер признал ливийский ПНС.

По словам главы Минюста, на данном этапе нет возможности экстрадировать Саади Каддафи, так как необходимо руководствоваться международными конвенциями, передают западные СМИ.

29 сентября Интерпол объявил в розыск сына ливийского полковника Садди Каддафи, который прибыл на нигерскую территорию три недели назад. По данным Интерпола, Каддафи-младший командовал подразделениями армии Муамара Каддафи.



Власти Нигера отметили, что не хотят выдавать Саади Каддафи в Ливию, где его ждет несправедливый суд. Министр юстиции Нигера подчеркнул, что действующие международные правовые акты позволяют выдать сына Каддафи "любому независимому международному суду или демократической стране".