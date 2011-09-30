Дмитрий Медведев: Кудрин пересидел в своей должности, ему стало скучно

Президент России Дмитрий Медведев прокомментировал отставку вице-премьера - министра финансов РФ Алексея Кудрина. По словам президента, Кудрин несколько пересидел в должности главы Минфина.



Такое заявление Медведев сделал в интервью "Первому каналу", "России-1", "России-24" и НТВ. "Он ко мне ведь приходил в феврале или в марте и сказал, что он понимает, что в будущем правительстве (кстати, он, конечно, не знал ни о каких раскладах, это понятно, ни о каких предложениях, с которыми мы обратимся к съезду) ему нет смысла работать, он уже очень давно работает министром финансов. Так что у него никаких иллюзий не было уже очень давно по этому поводу. Поэтому все эти выступления, они для меня были удивительны", - заявил Медведев.



По словам главы государства, случай с Алексеем Кудриным, - это случай государственной дисциплины, и не более того. "У нас в стране не существует коалиционного правительства. У нас не парламентская республика, а президентская. У нас президентское правительство, которое проводит президентский курс. Кто не согласен - в сторону. Только так и может быть. Это жесткая позиция, однозначная позиция, я и дальше намерен ее придерживаться. И я уверен, что кто бы ни возглавлял государство, он будет исходить из этих же принципов", - пояснил Медведев.