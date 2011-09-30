Медведев: Президентские выборы будут демократическими

Никакой предопределенности на предстоящих президентский выборах нет, заявил глава государства Дмитрий Медведев. Также Медведев заверил, что выборы будут демократическими.



Такое заявление Дмитрий Медведев сделал в интервью трем федеральным телеканалам, которое будет показано сегодня в 20:30. "И только люди, только наши граждане способны расставить окончательные акценты, проголосовав за того или иного человека или ту или иную политическую силу или отвергнув ее. Вот это и есть демократия", - сказал Медведев.



