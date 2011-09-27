Каддафи готов принять мученическую смерть

Свергнутый ливийский лидер Муамар Каддафи обнародовал сегодня свое очередное обращение. В размещенном на сайте телеканала "Аль-Либия" заявлении полковник назвал "героями тех ливийцев, кто совершает подвиги и погибает".



Экс-лидер Джамахирии подтвердил, что "по-прежнему находится на земле Ливии, вместе со своим народом", информирует ИТАР-ТАСС, заявив при этом о "готовности и стремлении принять мученическую смерть".

Каддафи также пообещал, что "банду агентов", к которым он причисляет представителей и сторонников Переходного национального совета "в ближайшие дни ждет неожиданное потрясение".