Медведев предложил Кудрину уйти в отставку, но Кудрин хочет говорить с Путиным

Президент РФ Дмитрий Медведев дал вице-премьеру, министру финансов России Алексею Кудрину срок до конца понедельника на решение вопроса о его отставке, в связи с его высказываниями о будущем кабинете министров.

Находясь в Дмитровграде на заседании комиссии по модернизации, Медведев предложил Кудрину подумать об отставке и дал на размышления срок до понедельника: "Вам нужно будет определиться очень быстро и сегодня дать мне ответ". Президент добавил, что любой член правительства, не согласный с курсом президента или кабинета министров, может обратиться к нему с заявлением об отставке, и уточнил, что все кадровые вопросы намерен решить до 7 мая 2012 года.

Министр финансов Алексей Кудрин, в ответ на предложение президента поразмыслить над отставкой заявил, что намерен обсудить этот вопрос с премьер-министром РФ Владимиром Путиным, своим непосредственным начальником.

Медведев назвал высказывания вице Алексея Кудрина, сделанные в Вашингтоне, "неприличными", сообщает Интерфакс.