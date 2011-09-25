Видные государственные деятели комментируют решения съезда «Единой России»
25 сентября 2011, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве на продолжающемся медиа форуме «Единой России» и ОНФ видные политические и государственные деятели продолжают комментировать вчерашние заявления Путина и Медведева и решения предвыборного съезда ЕР.
Сергей Нарышкин, руководитель кремлевской администрации, считает, что Дмитрий Медведев может в дальнейшем возглавить партию "Единая Россия". «Осмелюсь предположить, что после победы на парламентских и президентских выборах, после соответствующих процедур Дмитрий Анатольевич Медведев может возглавить партию "Единая Россия», - заявил он.
А первый замглавы администрации президента РФ Владислав Сурков предположил, что радикальных изменений в политической системе РФ, включая переход к парламентской республике, не будет.