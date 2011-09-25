Объявления дефолта Греции лучше избежать, считает министр финансов РФ

Министр финансов РФ Алексей Кудрин по итогам встреч финансовой G20 в Вашингтоне заявил, что не следует допускать дефолта по долгам Греции, поскольку в противном случае риски в мировой экономике резко возрастут.

Кудрин отметил, что "это как фронт, прорыв фронта даже в узком месте уже ослабляет весь фронт и может привести врага в тыл".

При этом министр финансов РФ отметил, что интересы России напрямую не затронуты проблемами долгового кризиса в Греции.

Однако он выразил надежду, что дефолт все-таки допущен не будет.

Греция полностью зависит от ЕС и МВФ в выплате 350-миллиардного долга, однако кредиторы грозят не выдать очередной 8-миллиардный транш в октябре, если Афины не примут дополнительные сокращения расходов.

Выполняя требования кредиторов, греческое правительство на текущей неделе обязалось снизить зарплаты и пенсии и повысить ряд косвенных налогов, а также перевести на частичную оплату 30 тысяч из примерно 750 тысяч госслужащих, уточняет РИА Новости.