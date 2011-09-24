Медведев: я готов возглавить новое правительство России

Президент РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Владимир Путин победит на выборах и будет избран новым президентом России. Будет сформировано новое правительство, которое Медведев готов возглавить.

"Сейчас я всех бы хотел настроить на серьезную, ответственную работу. А если у нас все получится, то тогда у нас будет и современный, креативный, как принято говорить, эффективный парламент, и мы с честью пройдем выборы президента, изберем нашего кандидата, а не какого-то другого", призвал собравшихся сегодняшний президент на съезде "Единой России".

Медведев добавил, что когда появится новое правительство, он будет готов его возглавить и вместе работать на благо страны, сообщает Интерфакс.