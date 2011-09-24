Медведев определил приоритеты развития России

Президент России Дмитрий Медведев на съезде «Единой России» определил приоритеты развития страны: модернизация экономики, системы образования, техническое перевооружение промышленности, улучшение инвестиционного климата.

Медведев, выступая на предвыборном съезде "Единая Россия", сформулировал основные задачи, стоящие перед страной в настоящее время. В числе основных он назвал модернизацию экономики, системы образования, техническое перевооружение промышленности, улучшение инвестиционного климата, а также выполнение социальных обязательств, повышение, насколько это возможно, зарплат, пенсий и пособий, борьба с бедностью. Основным объектом, на который следует направить внимание общества и властных структур, он считает коррупцию. Президент призвал также сделать открытыми сведения о доходах чиновников в государственных закупках, сообщает Интерфакс.

Президент отметил также значение для дальнейшего развития "становления современной политической системы, отзывчивой, дающей возможность всем, в том числе и самым малым социальным группам, быть услышанными и включенными в процесс управления".