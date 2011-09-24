Сергей Миронов на съезде эсеров подверг правительство жесткой критике

Лидер "Справедливой России" глава думской фракции Сергей Миронов пообещал на съезде партии дать бой всем фальсификаторам и мошенникам, которые превращают выборы в фарс.

Он заверил, что в партии еще остались настоящие бойцы.

В партии были слабые духом и падкие на сиюминутную выгоду, но они покинули ее ряды, уверенно заявил лидер эсеров на предвыборном съезде. Партия монолитна, как никогда и уверена в своем будущем, добавил Миронов.

В своей пламенной речи он охарактеризовал ситуацию в стране. Как катастрофическую – экономические показатели демонстрируют падение, цветет коррупция, суды продажны, в партийной сфере царит монополизм. Правительство не имеет за душой ничего, кроме нефтедолларов и копит деньги.

По мнению Миронова, модель развития, предложенная «Единой Россией», терпит крах, сообщает Интерфакс.