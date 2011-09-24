МИД РФ привлек внимание властей США к нарушению прав российских граждан

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков обсудил с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Ульямом Шерманом на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке проблемы усыновления российских детей американскими гражданами.

Рябков привлек внимание американского коллеги к ряду проблем, возникающих при усыновлении российских детей американскими семьями, в частности, фактам насилия. Кроме того, он упомянул и другие факты нарушения прав российских граждан властями США, в том числе в визовой сфере, сообщает Интерфакс.