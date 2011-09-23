Россия вернула Ирану аванс за ракеты С-300

Россия вернула Ирану внесенный им аванс в 167 миллионов долларов после отмены контракта на поставку зенитных ракетных комплексов С-300. Сделка была расторгнута президентом Дмитрием Медведевым в 2010 году.



Об этом сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин в интервью газете «Коммерсант». Сделка была отменена после принятия Советом Безопасности ООН четвертой резолюции о санкциях в отношении Ирана. «Мы даем гарантию возврата аванса вот как раз в случае таких непредвиденных контрактом обстоятельств. Имеются в виду форс-мажорные обстоятельства, такие как санкция Совета Безопасности ООН. Вот это и произошло. Поэтому мы обязаны вернуть эту сумму. И мы ее вернули», — сказал Исайкин.