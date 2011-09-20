Россия готова поддержать резолюцию СБ ООН по Сирии, но против введения санкций

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии, но выступает против введения новых санкций в отношении этой страны.



Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию на сессии Генассамблеи ООН, сказал: "Россия готова поддержать резолюцию по Сирии, прекратить провокации в этой стране. Повторение ливийского сценария никому не нужно", - цитирует Сергея Лаврова ИТАР-ТАСС.



Министр при этом напомнил, что санкции в отношении Сирии "уже были введены в одностороннем порядке США и Евросоюзом".



Сергей Лавров заявил также, что "у России есть свой проект резолюции (по Сирии), который распространен среди членов Совета безопасности ООН несколько недель назад, который нацелен на то, чтобы прекратить там любое насилие, как исходящее от власти, так и провокации, к которым прибегают вооруженные группы людей среди мирных демонстрантов". "Вторая цель этой резолюции - усадить стороны за стол переговоров, чтобы начать обсуждать будущее Сирии, реформы, которые, пускай и запоздало, предлагает президент Асад", - добавил российский министр.



Напомним, в Сирии до сих пор продолжаются столкновения правительственных войск и оппозиции, которые начались еще в марте этого года. Оппозиция требует отставки президента Башара Асада и проведения демократических реформ в стране. По информации официальных властей Сирии, в стране среди повстанцев действуют террористы, пытающиеся дестабилизировать ситуацию в стране.

По данным ООН, на сегодняшний день число жертв столкновений превысило 2,2 тысячи человек, тогда как сирийские власти говорят о 1,4 тысячи погибших.