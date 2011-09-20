Съезд «Правого дела» начал голосование по спискам кандидатов на выборы

На проходящем в Москве съезде "Правого дела" предложено включить в избирательный список 377 кандидатов, он будет разбит на 77 региональных групп.

Фамилии кандидатов уже внесены в бюллетени для тайного голосования. Общефедеральный список предложено возглавить и.о.председателя партии Андрею Дунаеву, экс-лидеру Демпартии России Андрею Богданову и теннисистке Анне Чакветадзе. Также в первые ряды войдут Вячеслав Смирнов, разработчик программы партии Владислав Иноземцев, Валерий Федотов, Александр Лунин, Григорий Томчин, Вячеслав Маратканов и член Общественной палаты, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, сообщает ИТАР ТАСС.

Отсутствие в первой «десятке» известных лиц Дунаев объяснил идеологическим характером партии. С его точки зрения, привлечение известных персон - это хорошая избирательная технология. Для правых фактор популярности лидеров не будет иметь решающего значения, добавил Богданов.

"Правое дело" также намерено принять участие в выборах в заксобрания субъектов РФ, которые пройдут одновременно с думскими.