США настаивают на ужесточении Российской позиции по Сирии

Госсекретарь США Хиллари Клинтон в процессе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым озвучила пожелание России со стороны США ужесточить позицию по отношению к Сирии.

Представитель администрации США, комментируя состоявшиеся переговоры, заявил, что США хотели бы, чтобы Совет Безопасности ООН выступил с решительным заявлением по Сирии и осудил творящееся там насилия, сообщает ИТАР ТАСС.

Во время переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили целый ряд вопросов, включая усыновление детей из России гражданами США, выдачу въездных виз, планы ПРО.

Хилари Клинтон в ходе переговоров заявила о готовности США способствовать достижению соглашения между Россией и Грузией, чтобы ускорить вступление РФ во Всемирную торговую организацию.

По вопросу планов развертывания американской ПРО в Европе Москва и Вашингтон остались пока на прежних позициях.