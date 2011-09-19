Дмитрий Медведев поручил привлечь молодых специалистов к работе в школах

Президент России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений, касающихся приоритетных нацпроектов. Правительству поручено, в частности, сформировать механизмы, обеспечивающие одинаково высокое качество образовательных программ.



В срок до 11 февраля 2012 года правительству поручено обеспечить учет школьных и внешкольных достижений учащихся в период их обучения на ступени основного общего образования в итоговых результатах выпускников средней школы. В срок до 1 декабря 2011 года необходимо разработать механизм привлечения молодых специалистов и аспирантов к преподаванию в школах профильных предметов, соответствующих их специальности, передает ИТАР-ТАСС.