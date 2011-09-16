МИД РФ положительно оценивает предложенную Обамой кандидатуру посла

Российское Министерство иностранных дел положительно оценивает намерение президента США Барака Обамы назначить послом США в России Майкла Макфола.

Официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил, что Мафолл хорошо известен российским дипломатам, они знают его как авторитетного профессионала, курирующего блок вопросов российско-американских отношений и ключевого помощника президента, сообщает агентство Росбалт.

Нынешний посол США господин Байерли уже наладил рабочие контакты в Москве, способствующие развитию отношений двух стран, подчеркнул Лукашевич.