Барак Обама определился с кандидатурой нового посла США в России

Президент США Барак Обама предложил на утверждение сенату Конгресса США кандидатуру Майкла Макфола на пост нового посла в России.

Известие о том, что посла в Москве Джона Байерли должен сменить Макфол, поступило еще в мае. Макфол считается архитектором политики "перезагрузки" отношений Вашингтона с Москвой. Ему 47 лет, он не является кадровым дипломатом, и входит в ближайшее окружение Обамы, сообщает ИТАР-ТАСС.

Назначая на эту должность своего убежденного сторонника, президент США подчеркивает важность российско-американских отношений как одного из центральных элементов своей внешней политики.

В настоящее время Макфол занимает должность специального помощника президента США и старшего директора по России Совета национальной безопасности Белого дома.