Япония выразила недовольство визитом Патрушева на Курильские острова

Визит секретаря совета безопасности РФ Николая Патрушева на северные территории, как называют в Японии четыре южно-курильских острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, вызвал глубокое сожаление японской стороны.

"Это не совпадает с позицией Японии и вызывает крайнее сожаление", высказался на пресс-конференции министр общенациональных дел, отвечающий по совместительству за "вопросы Окинавы и северных территорий" Тацуо Кавабата. Он также добавил, что "важно, чтобы народ твердо придерживался сознания о неизменности курса государства на возвращение северных территорий". Ранее сожаление по поводу визита высказал генеральный секретарь правительства Осаму Фудзимура.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил в воскресенье Южно-Курильские острова, сообщает ria.ru, где провел совещание с руководством Сахалинской области на острове Кунашир, а также побывал на погранзаставе на острове Танфильева.

В ноябре 2010 года южные Курилы впервые в истории посетил президент России Дмитрий Медведев. Премьер Японии Наото Кан назвал поездку Медведева "непозволительной грубостью". Москва в ответ заявила, что суверенитет РФ в отношении Курил не подлежит пересмотру, а президент России будет совершать рабочие поездки независимо от реакции Токио.