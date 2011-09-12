Президент РФ Дмитрий Медведев назначил нового куратора внутренней политики

Президент РФ Дмитрий Медведев назначил нового начальника управления внутренней политики администрации президента. На этом посту Олега Говоруна сменил его заместитель Константин Костин.



Костин пришел в администрацию президента в 2008 году, сразу же заняв пост заместителя главы УВП.

Напомним, Олег Говорун был назначен на пост полпреда президента в Центральном федеральном округе 6 сентября, сменив Георгия Полтавченко.

Константин Костин пришел в администрацию президента в 2008 году на пост заместителя главы УВП. По некоторым данным, он курировал российские СМИ.



До этого он работал политтехнологом в "Единой России". Еще раньше Костин занимался пиаром в "МЕНАТЕПе", сообщает Лента.ру.