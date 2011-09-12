Президент РФ Дмитрий Медведев назначил нового куратора внутренней политики
12 сентября 2011, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Дмитрий Медведев назначил нового начальника управления внутренней политики администрации президента. На этом посту Олега Говоруна сменил его заместитель Константин Костин.
Костин пришел в администрацию президента в 2008 году, сразу же заняв пост заместителя главы УВП.
Напомним, Олег Говорун был назначен на пост полпреда президента в Центральном федеральном округе 6 сентября, сменив Георгия Полтавченко.
Константин Костин пришел в администрацию президента в 2008 году на пост заместителя главы УВП. По некоторым данным, он курировал российские СМИ.
До этого он работал политтехнологом в "Единой России". Еще раньше Костин занимался пиаром в "МЕНАТЕПе", сообщает Лента.ру.