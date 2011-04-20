Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика

Военнослужащего, обвиняемого в связях с WikiLeaks, переводят в другую тюрьму

, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

Американский военнослужащий, обвиняемый в передаче секретных документов военного ведомства США интернет-проекту WikiLeaks, будет переведен в другую тюрьму. В настоящее время он находится на  военной базе в штате Виргиния, но будет переведен в особо охраняемую тюрьму в штате Канзас.

Представитель Пентагона сообщил, что перевод рядового Брэдли Мэннинга не является реакцией на протесты правозащитников против условий его содержания на базе в Виргинии, передает Радио Свобода.

Адвокаты Мэннинга, арестованного в прошлом году, сообщали о плохих условиях и психологическом давлении на  него.
В случае, если военнослужащего Брэдли Мэннинга признают виновным в передаче секретов для публикации WikiLeaks, ему грозит пожизненное заключение.

ИЧ

//картина дня

В мире

Российский генерал раскрыл единственный возможный вариант возвращения Крыма Украине

Российский генерал раскрыл единственный возможный вариант возвращения Крыма Украине

Крымский полуостров может быть возвращен в состав Украины только в одном случае. Об этом в разговоре с представителями прессы заявил российский военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой.

Политический эксперт Дмитрий Заборин рассказал, как спасти жителей самопровозглашенных Донецкой и Лушганской республик от зачистки после возвращения данных территорий в состав украинского государства.

Политический эксперт Дмитрий Заборин рассказал, как спасти жителей самопровозглашенных Донецкой и Лушганской республик…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-президента Франции Жака Ширака "титаном", который действительно понимал интересы своего народа. Французская пресса 26 сентября…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России.