Военнослужащего, обвиняемого в связях с WikiLeaks, переводят в другую тюрьму

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20 апреля 2011, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

Американский военнослужащий, обвиняемый в передаче секретных документов военного ведомства США интернет-проекту WikiLeaks, будет переведен в другую тюрьму. В настоящее время он находится на военной базе в штате Виргиния, но будет переведен в особо охраняемую тюрьму в штате Канзас.

Представитель Пентагона сообщил, что перевод рядового Брэдли Мэннинга не является реакцией на протесты правозащитников против условий его содержания на базе в Виргинии, передает Радио Свобода.

Адвокаты Мэннинга, арестованного в прошлом году, сообщали о плохих условиях и психологическом давлении на него.

В случае, если военнослужащего Брэдли Мэннинга признают виновным в передаче секретов для публикации WikiLeaks, ему грозит пожизненное заключение.