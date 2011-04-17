Московский финцентр будет работать, когда Гонконг засыпает, а Лондон еще спит

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17 апреля 2011, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Преимущества международному финансовому центру в Москве, по мнению помощника президента РФ Аркадия Дворковича, дает, в первую очередь его географическое положение.

«Мы находимся между Гонконгом и Лондоном, и можем некоторые пиковые нагрузки на себя взять в определенный момент времени в течение 24-часового течения дня. Финансовый рынок должен работать постоянно, и Москва может эту нишу занять", - сказал Дворкович журналистам в Гонконге в воскресенье.

«Второе - это наши природные ресурсы. Торги на российском финансовом рынке акциями и облигациями крупнейших энергетических компаний представляют для всех большой интерес. Третье - это использование новой волны приватизации", - сказал помощник президента РФ.

«Сейчас идет работа, связанная с регулированием депозитарной и клиринговой деятельности. На высокой стадии готовности находится проект правовых актов, идет стыковка двух биржевых площадок. Это все должно улучшить условия работы на российских биржах», - передает слова Дворковича vesti.ru.