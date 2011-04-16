Жириновский: После ухода Сергея Миронова «Справедливая Россия» рассыпется

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16 апреля 2011, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]

После ухода Сергея Миронова партия «Справедливая Россия» рассыпется, считает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновсикй. "Справедливая Россия" - "лишний элемент на политической платформе России".



Об этом Жириновский заявил в интервью «Русской службе новостей». Лидер ЛДПР отметил, что партия Миронова – "проект политтехнологов и создавалась для того, чтобы отобрать голоса у КПРФ. Однако этого сделать не получилось и теперь её хотят расформировать". "Чтобы отнять голоса у КПРФ сначала создали “Патриотов России”, затем “Справедливую Россию”. Собрали в одну кучу всех, сделали компот, коктейль. Но ничего не вышло", - заявил Жириновский. При этом, по мнению лидера ЛДПР, Миронов ушёл потому, что не мог больше притворяться оппозиционером. «Человек занимает третий пост в стране. Как он может быть оппозиционером. Это вторая пропрезидентская партия. Конечно, у него совесть сработала, он же русский человек. А теперь партия рассыпется», - заключил Жириновский.