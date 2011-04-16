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16 апреля 2011, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

Спикер Совета Федерации, председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что досрочно покидает пост председателя партии, чтобы возглавить список на выборах в Госдуму.



По словам Миронова, он займется кадровой работой и возглавит список на выборах в Госдуму. А пост председателя партии займет руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Николай Левичев.



"Я поведу партию на выборы, но при этом я остаюсь лидером партии, но буду заниматься именно политической кадровой работой, а всю оргработу, от которой я освобождаюсь, будет вести Николай Левичев", - сообщил Миронов "Интерфаксу".