"Справедливая Россия" не будет поддерживать Путина на президентских выборах

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15 апреля 2011, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Секретарь центрального совета партии "Справедливая Россия" Геннадий Гудков заявил, что "эсеры" не будет поддерживать кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах в 2012 году.



"Мы однозначно Путина поддерживать не будем", – заявил Гудков.



Гудков сказал, что партия поддержит кандидата, "который предложит реальную программу модернизации страны и политические реформы", сообщает Газета.ру.



"Если это будет Дмитрий Медведев, то "Справедливая Россия" поддержит его. При условии если Медведев предложит реальную программу реформ. Думаю, что большинство членов партии также поддержат Дмитрия Медведева при этих условиях", – сказал Гудков.