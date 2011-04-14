Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Медведев: Теперь БРИКС нужно называть БРЮКИ

14 апреля 2011, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

После саммита БРИКС на острове Хайнань президент Дмитрий Медведев заявил, что российская делегация переименовала форум, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

"После присоединения Южной Африки появилась русская аббревиатура БРЮКИ. Она выглядит ничуть не хуже, а расшифровывается именно по-нашенски — Бразилия, Россия, Южная Африка, Китай и Индия",— приводит слова президента РИА "Новости".

ГИ

//картина дня

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…