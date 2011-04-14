Медведев: Теперь БРИКС нужно называть БРЮКИ

//Политика

14 апреля 2011, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

После саммита БРИКС на острове Хайнань президент Дмитрий Медведев заявил, что российская делегация переименовала форум, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.



"После присоединения Южной Африки появилась русская аббревиатура БРЮКИ. Она выглядит ничуть не хуже, а расшифровывается именно по-нашенски — Бразилия, Россия, Южная Африка, Китай и Индия",— приводит слова президента РИА "Новости".