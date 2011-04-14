Путин ответил на заявление Медведева о выборах, и снова их позиции разошлись

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14 апреля 2011, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Путин, в отличие от президента Медведева, обещавшего решить вопрос с выдвижением кандидата на выборы-2012 в ближайшее время, призвал не спешить в этом вопросе.



По мнению Владимира Путина, суета приведет к сбою в работе правительства.



Свое заявление премьер сделал на следующий день после того, как ситуацию вокруг выборов 2012 года прокомментировал президент. Дмитрий Медведев в интервью китайскому телеканалу CCTV заявил, что не исключает для себя возможности баллотироваться на второй президентский срок.



«Если мы сейчас дадим какие-то неверные сигналы, половина администрации и аппарата правительства перестанет работать, ожидая перемен,— заявил Путин.— А все, каждый на своем месте, должны, как святой Франциск, каждый день мотыжить свой участок».