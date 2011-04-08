Россия обратилась в ООН с просьбой оказать содействие в освобождении журналистов

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8 апреля 2011, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]

Россия обратилась в Секретариат ООН с просьбой скорейшего урегулирования инцидента с захватом российских журналистов в Ливии, сообщает МИД РФ.



Напомним, что спецкоры "Комсомолки" Дмитрий Стешин и Александр Коц, а также съемочная группа телеканал НТВ были задержаны возле ливийского города Адждабия. Они передали по спутниковой связя, что их отвезли в неизвестном направлении.

"Через наши посольства в странах, поддерживающих контакты с (оппозиционным Каддафи) Переходным национальным советом Ливии, базирующимся в Бенгази, были направлены настоятельные просьбы задействовать их возможности, чтобы способствовать скорейшему улаживанию указанного инцидента. Аналогичные обращения были переданы через российские представительства в Нью-Йорке и Брюсселе в Секретариат ООН и штаб-квартиру НАТО соответственно", - говорится в сообщении МИД РФ.