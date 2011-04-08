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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

В Казахстане прошла инаугурация президента Назарбаева

8 апреля 2011, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня в Казахстане прошла инаугурация вновь избранного президента республики Нурсултана Назарбаева, который заявил о дальнейшей демократизации общества.

Выступая перед собравшимися на торжественной церемонии во Дворце независимости в Астане, Нурсултан Назарбаев сказал: "Мы должны принимать кардинальные решения по расширению полномочий парламента, ответственности правительства, по совершенствованию выборного процесса", сейчас "необходимо найти взвешенные решения по децентрализации власти, делегированию полномочий регионам".

Президент Казахстана считает, что в республике необходимо "развивать политическую культуру", он отметил, что на прошедших выборах 3 апреля впервые отсутствовал "черный пиар", выборы прошли "без жесткой конфронтации и это должно стать примером для всех последующих выборных кампаний".

По словам Н.Назарбаева, в стране будет продолжаться бескомпромиссная борьба с коррупцией, "это наша общая задача", - цитирует слова казахского президента ИТАР-ТАСС.

СБ

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