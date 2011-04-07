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//Политика

Россияне, абхазы и южно-осетины будут ездить друг к другу без виз по закону

7 апреля 2011, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Законы о ратификации соглашений с Абхазией и Южной Осетией о взаимных безвизовых поездках граждан подписал в четверг президент РФ Дмитрий Медведев, сообщает в четверг сайт Кремля.

До сих пор граждане Российской Федерации могли ездить в Абхазию и Южную Осетию без виз по межправительственному соглашению о взаимных безвизовых поездках. С Абхазией такое соглашение было подписано 2 октября 2009 года, с Южной Осетией - 1 февраля 2010 года.

ЕГ

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