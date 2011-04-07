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//Политика

КПРФ в декабре лишит «Единую Россию» конституционного большинства

7 апреля 2011, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

На выборах в Госдуму в декабре партия «Единая Россия» потеряет конституционное большинство, получив всего 290 мандатов.

Такой прогноз опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в четверг.

Как показывает анализ ВЦИОМ, не пройдут в парламент: «Правое дело» (2,9%), «Яблоко» (2,7%) и «Патриоты России» (1,8%).

«Итоговое распределение голосов (без учета непродуктивных) выглядит так: партия «Единая Россия» – 64,4%, КПРФ – 14,9%, партия «Справедливая Россия» – 10,7%, ЛДПР – 10,0%», – уточняет сайт ВЦИОМ.

По подсчетам социологов, «Единая Россия» получит 290 мандатов вместо нынешних 315-ти, а КПРФ, напротив, увеличит свое представительство с 57 мест до 67. Согласно этому анализу, у «Справедливой России» тоже будет на десять мандатов больше, фракция ЛДПР увеличится на пять депутатов.

«Прогнозная методика ВЦИОМ основана на результатах всероссийских опросов и включает экспертную компоненту. Итоговый прогноз строится на пересечении двух факторов: прогнозирование явки и прогнозирование голосования», – поясняют социологи. Прогноз был сделан в начале апреля.

Согласно прогнозу, явка на выборах составит 52%. 

ЕГ

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