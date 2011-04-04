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//Политика

В Киеве прошла очная ставка Кучмы и Мельниченко

4 апреля 2011, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Киеве прошла очная ставка Кучмы и Мельниченко

В Киеве сегодня состоялась очная ставка экс-президента Украины Леонида Кучмы и бывшего майора Госохраны Николая Мельниченко. Разговор у следователя в Главном следственном управлении Генпрокуратуры, который переносили четыре раза, касался убийства журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году.

Напомним, Мельниченко распространил аудиозапись, на которой Кучма (или человек с похожим голосом) призывает разобраться с оппозиционным журналистом. В Генпрокуратуре собеседники долго искали общий язык Кучма настаивал на беседе по-русски, Мельниченко – на английском, но неудачно.

По словам Мельничекно, благодаря титаническим усилиям,  наконец-то, состоялась очная ставка. "На очной ставке, я думаю, Леонид Данилович открыл для себя очень-очень много нового, он узнал о своем окружении много интересного, в том числе, кто его накручивал по делу Гонзадзе. Я думаю, что все-таки, когда он вышел, у него сердце екнуло", - сказал  бывший офицер Госохраны.
Леонид Кучма после очной ставки  заявил: "Я  убедился в том, кто кукловод, вот весь вопрос".

ИЧ

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