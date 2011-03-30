Президент России Дмитрий Медведев переназначил начальников милиции на Кавказе. Александр Горовой стал начальником ГУ МВД по Ставропольскому краю, а Абдурашид Магомедов – министр внутренних дел по Дагестану.



Об этом сообщает пресс-служба Кремля. При этом Горовому было присвоено звание генерал-лейтенанта полиции, Магомедову – генерал-майора полиции, уточняет РИА «Новости». Министром внутренних дел по Карачаево-Черкесии назначен полковник полиции Жаудат Ахметханов, а полковник полиции Сергей Васильев назначен министром внутренних дел по Кабардино-Балкарии.



Несколько переназначений были сделаны на прошлой недели. Тогда Медведев присвоил звания генералов и переназначил начальников милиции Москвы и Чечни. Генерал Владимир Колокольцев возглавил столичное управление МВД, а Руслан Алханов вновь стал министром внутренних дел Чечни, пишет Газета.ру.