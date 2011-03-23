Европейский союз вводит нефтяные санкции против Ливии

Европейский Союз принял решение ввести четвертый блок санкций по Ливии, который будет направлен против Национальной нефтяной компании и 14 ее филиалов. Соглашение достигнуто на уровне экспертов.



Ввод четвертого блока санкций еще должен быть утвержден министрами на уровне Совета ЕС. К настоящему моменту нефтяной экспорт из Ливии сократился почти в 10 раз, передает ИТАР-ТАСС. ЕС мало чем рискует, водя санкции против нефтяного сектора Ливии. Третий блок санкций ЕС ввел на встрече министров иностранных дел сообщества в понедельник 21 марта. На сегодняшний день Евросоюз полностью запретил продажу Ливии оружия и полицейской техники, запретил въезд в Европу Муаммару Каддафи и 35 его приближенным.