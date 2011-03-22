Медведев встретится с министром обороны США Робертом Гейтсом

Президент России Дмитрий Медведев во вторник проведет переговоры с министром обороны США Робертом Гейтсом. В повестке переговоров - вопросы военно-технического сотрудничества, безопасности и обороны.



Накануне глава Пентагона прибыл в Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля. Дмитрий Медведев и Роберт Гейтс обсудят также важные международные проблемы. В том числе объектом внимания станет кризис в Ливии, к разрешению которого США и Россия подходят с разных позиций.