Медведев: Россия готова стать посредником в урегулировании ситуации вокруг Ливии

Необходимо быть максимально аккуратным в заявлениях, которые характеризуют события в Ливии, заявил в понедельник президент России Дмитрий Медведев.

Президент отметил, что не считает резолюцию Совета Безопасности ООН 1973 года неправильной. По его мнению, она в целом отражает и понимание Россией происходящего в Ливии. Именно поэтому Россия и не воспользовалась правом вето.

Медведев подчеркнул, что Россия "максимально тщательно отслеживала ситуацию и безоговорочно осудила действия руководства Ливии в отношении собственного народа".

Президент призвал консолидировать международные усилия, чтобы путем переговоров прекратить конфликт в Ливии.

Россия готова внести свой вклад в качестве посредника в урегулировании ситуации, однако об участии в составе сил коалиции речи не идет, продолжил Медведев.

"Другая проблема - с кем там разговаривать", - сказал глава государства, подчеркнув, что "для многих западных стран руководитель Ливии является нерукопожатным лицом". "Мы свои отношения с Ливией не прерывали, поэтому наши посреднические услуги могут быть востребованы", - считает Медведев.

Несколько часов назад министр обороны США Роберт Гейтс призвал Москву подумать о формах участия российских военных в действиях международных коалиций в сфере безопасности.

"Я призываю вас и ваше руководство подумать, в какой форме российские военные могли бы действовать в составе международных коалиций", - сказал Гейтс в понедельник в Санкт-Петербурге на встрече со слушателями Военно-Морской академии им. Кузнецова.