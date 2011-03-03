Путин в Брянске выступит на конференции "Единой России" по ЦФО
3 марта 2011, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]
В Брянске премьер-министр России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании конференции региональных отделений партии "Единая Россия". Заседание пройдет в пятницу, 4 марта.
Заседание будет посвящено стратегии социально-экономического развития Центральной России до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ. По завершении мероприятия, Путин продолжит обсуждение стратегии развития ЦФО в формате рабочего обеда с участием глав регионов, председателей законодательных собраний, а также руководителей региональных отделений партии "Единая Россия".