В Брянске премьер-министр России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании конференции региональных отделений партии "Единая Россия". Заседание пройдет в пятницу, 4 марта.



Заседание будет посвящено стратегии социально-экономического развития Центральной России до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ. По завершении мероприятия, Путин продолжит обсуждение стратегии развития ЦФО в формате рабочего обеда с участием глав регионов, председателей законодательных собраний, а также руководителей региональных отделений партии "Единая Россия".