ФМС ужесточит миграционный контроль по всей России

Федеральная миграционная служба (ФМС) будет ужесточать миграционный контроль по всей России в связи с тем, что процедуры получения разрешения на работу в стране становятся более лояльными.

Первый заместитель главы ФМС Михаил Тюркин заявил, что сегодня "правила игры" по легализации трудовых мигрантов полностью прописаны в законодательстве, напомнив, что для упрощения процедуры получения разрешения на работу в России с 1 июля ФМС ввела два новых института — установила патенты для тех, кто работает у физических лиц в России, а также облегчила процедуру привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов.

"Наряду с этим, мы очень серьезно ужесточаем миграционный контроль на территории России. Раз мы упростили "правила игры", то мы, естественно, ужесточаем те требования, которые будут предъявляться к нарушителям закона", — отметил Михаил Тюркин на пресс-конференции в РИА Новости.