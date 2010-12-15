Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев заявил, что отправил в отставку главу краевого департамента по взаимодействию с правоохранительными органами Валентина Бурлаченко.

Увольнение Бурлаченко связано с событиями в станице Кущевская, где чуть более месяца назад были зверски убиты 12 человек. На сегодняшней сессии законодательного собрания Краснодарского края Аександр Ткачев заявил, что решение он принял "после доскональной проверки", проведенной по поручению президента России Дмитрия Медведева, передает РИА Новости.

Глава российского государства дал губернатору Кубани две недели на то, чтобы найти чиновников, виновных в ситуации в Кущевской.

"Аргументы.ру" сообщали, что 5 ноября в станице Кущевская (Краснодарский край) в одном из частных домов произошел пожар. После локализации огня, во время разборов завалов, сотрудники МЧС обнаружили тела 12 погибших, среди которых - четверо детей. Десять из 12 человек, тела которых найдены в сгоревшем доме в станице Кущевская, были зарезаны. Смерть малолетнего ребенка наступила от отравления угарным газом, еще один был задушен.

Убийство 12 человек получило огромный общественный резонанс.

Напомним, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев накануне на встрече с жителями станицы Кущевской заявил, что готов уйти в отставку, если виновные в убийстве 12 человек сумеют избежать наказания.