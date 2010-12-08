Администрация Барака Обамы готовит экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Высшие чиновники из администрации президента Барака Обамы обсуждают возможность запроса экстрадиции основателя Wikileaks, Джулиана Ассанжа, чтобы предъявить ему обвинение в шпионаже.

Как пишет Los Angeles Times, официальный представитель госдепартамента Филипп Кроули заявил: "Мы расследуем утечку 250 тысяч секретных документов, которые были переданы неизвестным источником в правительстве тому, кто частью правительства не является, что является по законам США преступлением".

Ранее предполагалось, что, возможно, Джулиану Ассанжу будут предъявлены обвинения не только в шпионаже, но и в других преступлениях, в том числе, присвоении похищенного имущества, пишет "Газета.Ru".

Основываясь на данной информации, Los Angeles Times делает вывод, что администрация Обамы действительно готовит запрос об экстрадиции Ассанжа в США, чтобы обвинить его в шпионаже и других преступлениях.

"Аргументы.ру" сообщали, что 7 декабря в Великобритании был арестован основатель скандального сайта Wikileaks Джулиан Ассанж.