Госдума рассматривает закон, который защитит детей от насильников (ВИДЕО)

Госдума рассматривает во втором чтении президентский законопроект, запрещающий работать в детских учреждениях тем, кто был осужден за преступления против несовершеннолетних. Поправки, в частности, вносятся в Трудовой кодекс.

"Необходимо дополнить перечень документов, который требуется при приеме на работу. Не обойтись без справки из органов внутренних дел. Она будет подтверждать, что человек не имеет и не имел судимости, не преследуется по уголовным преступлениям, связанным с насилием против детей" - рассказала телеканалу "Россия 24" Наталья Карпович.

"Мы начинаем выстраивать барьеры вокруг наших детей, чтобы не подпускать к ним самых худших членов нашего общества. Но нам предстоит еще очень большая работа", - пояснил депутат Госдумы РФ, руководитель фракции "Справедливая Россия" Николай Левичев.

По данным Вести.Ru, речь идет не только о насилии, но и об использовании детей для выпуска порнографической продукции. Те, кто привлекался к ответственности за подобные преступления, больше не смогут работать в школах, детских медицинских учреждениях, образовательных центрах.

"По таким преступлениям, сексуальным преступлениям против детей, не должно быть наказания, не связанного с лишением свободы. Только связанное с лишением свободы. Такова и зарубежная практика. Однако, к сожалению, по многим статьям, связанным с сексуальными преступлениями против детей, предусмотрена альтернатива наказания в виде штрафа, в виде исправительных работ. Это безобразие. Эту ситуацию надо менять", - подытожила Елена Мизулина.

"Аргументы недели" сообщали, что президент России Дмитрий Медведев в своем ежегодном Послании Федеральному собранию продолжил тему детей и предложил максимально ужесточить наказания за преступления против детей. В частности, президент распорядился, чтобы для людей, хоть раз замешенных в преступлениях против детей, был "раз и на всегда закрыт" доступ в школьные, дошкольные и другие детские учреждения.