Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обещает серьезный компромат в случае его смерти. По словам Ассанжа, если с кем-то из участников WikiLeaks что-то случится, ключевые документы из архива будут обнародованы автоматически.

Как передает "Русская Служба Новостей", отвечая на вопросы читателей британской газеты Guardian Джулиан Ассанж сообщил, что существует специальный архив, который серьёзно компрометирует мировые правительства. Он сказал, что эти документы распространены среди более чем ста тысяч людей из разных стран мира, включая журналистов.

Ассанж, отвечая одному из читателей Guardian, написал: "Выживем ли мы? Это зависит от вас".

Напомним, Викиликс обрушил сайт газеты Guardian, где в 16:00 по Москве 3 декабря состоялось онлайн-интеревью с основателем скандально известного портала Джулианом Ассанжем. Guardian не выдержал огромного наплыва посетителей, и практически сразу исчезла возможность оставлять комментарии.

Скандально известный Викиликс отпраздновал новоселье - портал переехал на сайт wikileaks.ch.

"Аргументы.ру" писали, что 29 ноября сайт WikiLeaks обнародовал документы, в которых содержится переписка Госдепартамента с посольствами США за рубежом.

Сенсационную дипломатическую переписку разместили у себя на сайтах несколько ведущих мировых изданий - Le Monde, Der Spiegel, The Guardian, The New York Times, El Pais.