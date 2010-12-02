Сердюков служит двум президентам?

Еще одна информация, опубликованная на сайте WikiLeaks, касающаяся военных, пришла из Азербайджана. Этой стране вообще посвящено много документов Госдепа США.

В депеше из американского посольства в Баку приведен рассказ министра обороны Азербайджана Сафара Абиева о его встрече с российским коллегой Анатолием Сердюковым. По словам Абиева, Сердюков заявил ему: «Вы выполняете приказы вашего президента? А я выполняю приказы двух президентов».

У российских наблюдателей и аналитиков сразу возник вопрос – каких двух президентов? Всем известно, что в России есть один президент – Дмитрий Медведев. Кто второй? Возможно, А. Сердюков имеет в виду премьер-министра В. Путина? Но официально министр обороны России напрямую подчиняется главе российской власти – президенту.