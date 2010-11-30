СВР тщательно проанализирует информацию Wikileaks - глава ведомства

Глава Службы внешней разведки Михаил Фрадков заявил, что утечка дипломатической информации США, опубликованная сайтом Wikileaks, будет проанализирована ведомством.

Михаил Фрадков отметил: "Это материал для анализа. Вообще, ничего хорошего в этом нет. Для анализа достаточно информации, будем докладывать руководству свои оценки".

По данным ИТАР-ТАСС, отвечая на вопрос, кому могла быть выгодна утечка, глава СВР ответил: "Посмотрим, кому это могло быть выгодно. Утечка – это тот процесс, который нужно изучить".

Напомним, "Аргументы.ру" сообщали: источник в МИД России отметил, что история с Викиликс беспрецедентна - США не смогли обеспечить ключевое условие ведения межгосударственных дел на доверительной основе.