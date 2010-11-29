Супруга президента РФ открыла гала-концерт молодых исполнителей в Кремле(ВИДЕО)

Гала-концерт второго международного фестиваля молодых исполнителей классической музыки "Восходящие звезды в Кремле" состоялся сегодня в Москве, его посетила супруга президента РФ Светлана Медведева.

"Наш фестиваль проходит второй раз. Но уже стал редким по своей масштабности и значимости культурным событием, подлинным праздником высокого искусства", - цитируют Вести Светлану Медведеву, открывшую гала-концерт.

Фестиваль "Восходящие звезды в Кремле" проходит по инициативе и под патронатом супруги президента России. В гала-концерте фестиваля приняли участие молодые музыканты из 12 стран - Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Эстонии, Армении, Казахстана, Таджикистана, России, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии и Латвии. Они выступали в сопровождении камерного оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова.